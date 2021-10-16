Сколько зарабатывают мэры испанских городов?

Последние новости Испании на русском языке
В Испании раскрыли уровень зарплат мэров. Выяснилось, что многие руководители мелких населённых пунктов вообще ничего не получают. Зато некоторые крупные градоначальники зарабатывают больше главы испанского правительства.
2286 руководителей местных администраций работают без заплаты, сообщает издание 20minutos. А больше всех получает мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда — 108 518 евро в год.
На втором месте мэр Барселоны Ада Колау с зарплатой в 100 000 евро. Замыкает тройку самых высокооплачиваемых мэров Хуан Мари Абурто из Бильбао (97 144 евро).
Среди самых высокооплачиваемых также оказались мэры Витории (90 526 евро), Валенсии (86 361 евро), Севильи (86 359).