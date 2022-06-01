Сербия заявила о нападении на своего посла в Мадриде

По словам очевидцев, нападавший может быть этническим албанцем, который услышал, как Ирена говорила по телефону на сербском. Он скрылся с места происшествия. С послом всё в порядке. Но министр иностранных дел Сербии Марко Джурич хочет, чтобы Испания тщательно расследовала этот инцидент:

«Я самым решительным образом осуждаю коварное физическое нападение на нашего посла Ирену Шарац в центре Мадрида. Подобные акты насилия неприемлемы и должны пресекаться быстрыми и решительными действиями. Мы призываем к проведению полного расследования и привлечению виновных к ответственности", - написал Джурич в X (ранее Twitter).