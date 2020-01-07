Санчес официально возглавил правительство Испании

Педро Санчес стал председателем испанского правительства. До этого он являлся исполняющим обязанности премьера, так как его победа на выборах не была достаточно убедительной.
Во вторник прошёл второй тур головная в конгрессе депутатов, где рассматривалась кандидатура Санчеса. В первом туре, который проходил в минувшие выходные, Санчес не получил необходимого большинства голосов. За его утверждение проголосовали 166 депутатов, а нужно было набрать как минимум 176 голосов из 350. Кандидатуру поддержали социалисты, левые из Unidos Podemos, баскские националисты и другие некрупные объединения.
Во втором же туре за него проголосовали 167 человек, 165 против и 18 воздержались. Но, по закону, во втором туре достаточно формального большинства голосов.Темы: Политика Педро Санчес