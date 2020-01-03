Санчес может быть утверждён в должности премьера 7 января

В испанском парламенте 4 января начнётся обсуждение кандидатуры Педро Санчеса, по итогам которого он, вероятно, будет утверждён в должности председателя правительства.
На 5 января намечен первый тур голосования. Если в этот день Санчес не наберёт необходимого числа голосов, 7 января пройдёт второй тур. По прогнозам политологов, кандидатура Санчеса будет утверждена по итогам второго тура.
Для принятия положительного решения Санчесу нужно набрать как минимум 176 голосов из 350.Темы: Политика Педро Санчес