Санчес дважды перепутал Кению с Сенегалом

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время совместного заявления с президентом Кении Уильямом Руто дважды перепутал эту республику с Сенегалом. Об этом пишет ABC.

"Я думаю, что Испания является потенциальным союзником во многих областях, в которых мы можем работать вместе с Сенегалом, чтобы противостоять будущим вызовам, от которых страдает наше общество", — ошибся Санчес в первый раз.

"Итак, большое спасибо, для меня большая честь быть одним из первых международных лидеров, посетивших Вас в качестве президента Сенегала", — вновь оговорился лидер Испании.

Тут его был вынужден поправить президент Кении. "Ах, да, да, извините, извините... с Кенией", — исправился Санчес.

Источник: РИА Новости