Раскрыта зарплата председателя правительства Испании

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Председатель правительства Испании Педро Санчес зарабатывает 85 тысяч евро в год. Это гораздо меньше, чем многие другие европейские лидеры. Об этом пишет Forbes.
Так, в Швейцарии глава государства получает 423 тысячи евро год. А канцлер Германии — 350 тысяч. Премьер-министр Люксембурга зарабатывает 233 тысячи евро, а Дании — 215 тысяч. Британский премьер получает 180 тысяч евро в год.
Зарплата премьер-министра Норвегии составляет 173 тысячи евро в год, а Нидерландов — 172 тысячи. Президент Франции получает 142 тысячи евро, канцлер Австрии — 138, как и премьер Бельгии.
Даже глава Португалии зарабатывает больше своего испанского коллеги — 91 тысячу евро в год.