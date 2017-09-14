Рахой призвал каталонцев проигнорировать референдум о независимости

Председатель правительства Испании Мариано Рахой обратился к жителям Каталонии с просьбой проигнорировать голосование в том случае, если их пригласят на референдум, который сепаратисты планируют провести 1 октября. Как сообщают информационные агентства страны, премьер пообещал гражданам, что они могут сохранять спокойствие, так как правительство намерено выполнить свои обязательства по предотвращению этого мероприятия.

В свете заявлений главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона о его готовности к диалогу, Рахой парировал, что "подобные беседы ведутся давно, но нельзя ни вести переговоры о том, что обсуждению не подлежит, ни переступать через Конституцию и Устав автономии". "Этого не произойдет, и в мире нет ни одного демократического государства, которое согласилось бы на нечто подобное", - подчеркнул премьер.

В ответ на вопрос о возможности использования 155-й статьи Конституции, которая применяется в особых случаях вроде неподчинения автономий и несоблюдения ими своих обязательств, Рахой отметил: "Единственное, что рассматривается на данный момент, - это соблюдение закона и прав граждан". Он также напомнил о проведенной на прошлой неделе сессии каталонского парламента, "всего за 24 часа изменившей принципы законности, ликвидировавшей национальный суверенитет и обернувшейся созывом референдума".

По словам премьер-министра, ничего подобного "никогда не происходило" ни в одной из европейских стран. "Эта сессия носила явный антидемократический характер и закончилась организацией незаконного референдума", отметил политик. "По этой причине мы рассматриваем единственный путь - недопущение референдума", - заверил Рахой.

Возможное неповиновение со стороны жителей Каталонии премьера не беспокоит. "Неважно, что они заявляют. Законы в Испании соблюдаются, иначе воля большинства граждан ничего бы не значила и каждый мог бы делать то, что считает нужным", отрезал глава правительства. Отвечая на вопрос о возможном вмешательстве прокуратуры в случае развития подобного сценария, Рахой объяснил, что она "всегда руководствуется соображениями защиты законности, равно как и правительство и судьи". "Это наша обязаннсть, и все должны понимать ее именно так", - подчеркнул премьер.