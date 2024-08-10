Пучдемон объявился в Ватерлоо

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Экс-глава Каталонии Карлос Пучдемон написал пост из Бельгии, куда он сбежал после выступления перед сторонниками в Барселоне:
«Позади тысячи километров за пару дней и постоянное напряжение, которое трудно описать словами. И я надеюсь на понимание: мне нужно время, чтобы отдохнуть и перевести дух»
Пучдемон также признался, что не собирался добровольно сдаваться испанским властям и избегает ареста, так как его преследуют по политическим мотивам и не хотят амнистировать.