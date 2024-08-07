Пучдемон объявил о возвращении в Испанию

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании 7 лет назад после референдума о независимости, решил вернуться в Барселону 8 августа утром.

На этой неделе в местном парламенте пройдут дебаты по кандидатуре социалиста Сальвадора Ильи на пост лидера региона.

«Парламент Каталонии созвал всех депутатов на дебаты об избрании следующего главы Женералитата. Я должен быть там, и я хочу быть там. Именно поэтому я отправился в обратный путь из изгнания», — заявил Пучдемон.

В отношении политика действует национальный ордер на арест. Поэтому завтра встречать Пучдемона собираются не только его сторонники, но и сотрудники правоохранительных органов. Они намерены оцепить парламент и арестовать политика до того, как он зайдет в зал заседаний.