Президент Алжира недоволен изменением позиции Испании по вопросу Западной Сахары

Изменение позиции правительства Испании по вопросу Западной Сахары является этически и исторически неприемлемым. Об этом, как передает в воскресенье информационное агентство Algérie Presse Service, заявил президент Алжира Абдельмаджид Теббун.

"Испания не должна забывать, что она по-прежнему несет ответственность в отношении Западной Сахары по причине статуса [Испании как] управляющей державы территории в глазах международного права. И это так, пока не найдено какое-то решение по вопросу о Западной Сахаре. Однако Мадрид эту ответственность, похоже, игнорирует", - подчеркнул алжирский лидер. Его слова приводит ТАСС.

"Испания не имеет права предлагать колонизированную страну другой стране, - продолжал Теббун. - Алжир поддерживает хорошие отношения с Испанией. Однако позиция, высказанная недавно главой испанского правительства Педро Санчесом по сахарскому вопросу, изменила ситуацию, что потребовало отзыва Алжиром своего посла в Мадриде".

"Испанское правительство не прислушивалось к другим точкам зрения по сахарскому вопросу даже несмотря на то, что они были высказаны в испанском парламенте и испанским общественным мнением. Мы не будем вмешиваться во внутренние дела Испании, однако Алжир как страна-наблюдатель по вопросу Западной Сахары <…> считает, что Испания является управляющей державой территории до тех пор, пока не будет найдено решение этого конфликта. Испания не должна забывать о своей исторической ответственности ", - заявил Теббун.

"Мы должны проводить различие между испанским правительством и испанским государством, с которым у нас очень прочные связи. Мы требуем применения международного права, чтобы отношения с Испанией нормализовались. Алжир не откажется ни от Западной Сахары, ни от Палестины, поскольку это два вопроса деколонизации", - отметил он.

В то же время Теббун заверил, что "Алжир при любых обстоятельствах не откажется от своих обязательств по поставкам газа в Испанию".

В середине марта Санчес направил письмо королю Марокко Мухаммеду VI, в котором отметил, что официальный Мадрид "признает важность проблемы Сахары для Марокко". Глава правительства подчеркнул, что "Испания считает марокканскую инициативу об автономии [сахарских регионов], представленную в 2007 году, наиболее серьезной, реалистичной и надежной основой для разрешения этого спорного вопроса".

Санчес указал на "серьезные и заслуживающие доверия усилия Марокко в рамках ООН по поиску взаимоприемлемого решения" сахарского вопроса. Премьер-министр также подчеркнул, что Испания и Марокко "неразрывно связаны историей, географией, интересами и общей дружбой".

Ранее власти Испании не высказывали поддержку марокканской инициативе об автономии сахарских регионов, выступая за достижение урегулирования конфликта вокруг Западной Сахары в ходе переговоров между противоборствующими сторонами в рамках политического процесса под эгидой ООН.

19 марта стало известно, что Алжир принял решение немедленно отозвать для консультаций своего посла в Мадриде после заявлений правительства Испании.