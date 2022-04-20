Премьер-министр Испании в ближайшее время посетит Киев

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ближайшее время посетит Киев, где встретится с Владимиром Зеленским и премьером Украины Денисом Шмыгалем, сообщает радиостанция Cadena SER на своем сайте.

В украинской столице Санчес откроет испанское посольство, которое было переведено во Львов, пишет Cadena SER со ссылкой на источники в правительстве.

По словам испанского премьера, которые приводит радиостанция, возвращая свое дипломатическое представительство в Киев, Испания выполняет те обязательства, которые испанское правительство и общество взяли на себя по отношению к украинскому народу.

Испанское посольство было вывезено из украинской столицы 24-25 февраля после завершения эвакуации испанских граждан, пожелавших покинуть страну.

Источник: РИА Новости