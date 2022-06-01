Премьер Испании улетел отдыхать на Канары

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Пока ещё действующий глава испанского правительства Педро Санчес в понедельник вечером отправился на Лансароте (Канарские острова), где он проведёт несколько дней со своей семьёй.
Санчесы остановятся в резиденции Ла-Марета в муниципалитете Тегисе, построенной в своё время для короля Иордании Хусейна, а затем передаренной бывшему королю Испании Хуану Карлосу. Затем резиденция перешла в собственность государства.
С момента своего назначения на пост премьера Санчес неизменно выбирает именно это место для семейного отдыха.