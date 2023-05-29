Премьер Испании решил распустить парламент

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Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что решил распустить парламент и назначить досрочные выборы на 23 июля.
Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что решил распустить парламент и назначить досрочные выборы на 23 июля.Санчес аргументировал свое решение результатами проведенных 28 мая региональных и муниципальных выборов. По итогам голосования, в большинстве из 12 автономных сообществ, где состоялось волеизъявление, победа досталась консервативной Народной партии - традиционному сопернику Испанской социалистической рабочей партии, лидером которой является Санчес.
Всеобщие выборы в королевстве были намечены на конец 2023 года.