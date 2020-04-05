Премьер Испании назвал коронавирус крупнейшим кризисом в Европе со времён Второй мировой

Председатель правительства Испании Педро Санчес в статье, опубликованной в газете El Pais, назвал кризис, спровоцированный коронавирусом, крупнейшим со времён Второй мировой войны.
«В Европе сейчас самый масштабный кризис со времён Второй мировой войны. Европейцы умирают и сражаются за свою жизнь в госпиталях, где царит пандемия, которая представляет для здоровья угрозу самую серьёзную после гриппа 1918 года», - отметил Санчес.
Он призвал европейцев вместе защитить экономику и бороться за будущее Евросоюза.Темы: Политика