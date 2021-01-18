Председатель Евросовета призвал немедленно освободить Навального

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал недопустимым задержание по прибытии в московский аэропорт из Германии российского оппозиционера Алексея Навального.
"Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо", - написал Мишель в воскресенье вечером в Твиттере. Об этом сообщает "Интерфакс". "Я призываю российские власти немедленно освободить его", - заявил глава Евросовета.
Вслед за председателем Европейского совета немедленно освободить Навального призвал высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, отметив, что российские власти "должны уважать права Алексея Навального". По словам главы дипломатии ЕС, высказавшегося в Твиттере, "политизация судебной системы недопустима".
Алексей Навальный вместе с женой вернулся в Россию обычным рейсом авиакомпании «Победа» в воскресенье и был задержан в аэропорту.