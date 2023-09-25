Правые вывели на улицы Мадрида десятки тысяч своих сторонников

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В Мадриде в воскресенье прошёл большой митинг в поддержку лидера правых Альберто Нуньеса Фейхоо. В Народной партии утверждают, что к демонстрантам присоединились 60 тысяч человек. Городские власти настаивают на 40 тысячах. В любом случае много.
Участники акции критиковали попытки Педро Санчеса остаться у власти, заключив союз со сторонниками независимости Каталонии.
Во вторник в парламенте начнутся дебаты по кандидатуре Фейхоо на пост премьера. Голосование запланировано на среду.