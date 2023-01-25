Посол Ирана отказался пожать руку испанской королеве

Король и королева Испании, следуя этикету, должны были пожать руку каждому из 120 представителей зарубежных дипмиссий. И когда очередь дошла до посла Ирана Хассана Гхашгхави, тот пожал руку только королю Фелипе и ограничился лишь еле заметным кивком головы в сторону его супруги Летисии.

После революции 1979 года мужчины в Иране не имеют права обмениваться рукопожатиями с женщинами, по крайней мере, прилюдно.

Стоит также отметить, что в этот раз на приёме присутствовали все, кроме послов России, Венесуэлы и Никарагуа.