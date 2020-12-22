После заявлений премьера Марокко испанский МИД вызвал посла для объяснений

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Власти Испании срочно вызвали для дачи разъяснений посла Марокко Кариму Беньяч. Таким образом МИД отреагировал на заявления премьер-министра Марокко, который назвал Сеуту и Мелилью марокканскими территориями — «такими же, как Сахара».
Мелилья и Сеута — испанские территории на средиземноморском побережье Африки. Но премьер-министр Марокко Саадеддин Османи на этих выходных назвал их марокканскими. Стоит отметить, что этому предшествовало признание 10 декабря президентом США Дональдом Трампом суверенитета Марокко над Западной Сахарой. С 1884 года этот регион был испанской колонией. Сейчас 80% Западной Сахары контролирует Марокко, а остальную часть - Фронт Полисарио, провозгласивший Сахарскую Арабскую Демократическую Республику.
Госсекретарь Испании по иностранным делам Кристина Гальяч передала послу, что испанская сторона «ожидает от всех своих партнеров уважения суверенитета и территориальной целостности».