Покинувший Испанию Хуан Карлос может находиться в ОАЭ

Испанские СМИ строят версии о том, где сейчас находится бывший король Хуан Карлос, покинувший страну на волне коррупционных расследований.
Газета ABC пишет, что Хуан Карлос находится сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). По ее сведениям, экс-глава государства покинул Испанию в понедельник на частном самолете из города Виго (автономное сообщество Галисия), сообщает ТАСС. Спустя семь часов и 13 минут в пути воздушное судно приземлилось в Абу-Даби, откуда на вертолете Хуана Карлоса I доставили в один из самых дорогих в мире отелей - Emirates Palace.
Бывший глава государства остановился в президентском люксе стоимостью около €11 тыс. за ночь. Пока он не покидал территорию гостиницы из-за жары, установившейся в Абу-Даби. Как уточняет газета, учитывая законы этой страны, практически нет шансов, что папарацци застанут врасплох Хуана Карлоса I. Издание также пишет, что после ОАЭ экс-глава государства может на некоторое время направиться в Доминиканскую Республику, где расположен отель его друга.
3 августа стало официально известно о том, что Хуан Карлос I сообщил своему сыну - королю Филиппу VI - о решении покинуть страну. Экс-глава государства оказался в эпицентре крупного скандала. В Швейцарии и Испании ведутся расследования, так или иначе связанные с возможными зарубежными счетами почетного короля (именно такой титул носит Хуан Карлос I после отречения от престола).
Сейчас нет официальной информации, куда направился Хуан Карлос I. Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что экс-глава государства мог уехать в Доминиканскую Республику или в Португалию.Темы: Политика Хуан Карлос I