Почтовый сервис Proton Mail слил властям Испании данные каталонского активиста

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До сих пор считавшийся крупнейшим в мире сервисом безопасной почты Proton Mail выдал данные пользователя, что привело к аресту подозреваемого по делу о терроризме – участника каталонской организации за независимость Democratic Tsunami.
Proton Mail предоставил испанской полиции резервный адрес электронной почты лица под псевдонимом Xuxo Rondinaire. По версии правоохранительных органов, этот человек — офицер каталонской полиции, использовавший своё положение для помощи сепаратистам. После получения информации о восстановленном адресе от Proton Mail испанские власти обратились к Apple с запросом на предоставление дополнительных сведений, что привело к идентификации личности.
Proton Mail следует швейцарским законам и обязан сотрудничать с международными правовыми запросами. В прошлом году компания удовлетворила почти 6000 запросов на выдачу данных.