Педро Санчес поддержал премьера Португалии, которому грозит отставка

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Председатель правительства Испании Педро Санчес публично поддержал премьер-министра Португалии Антониу Кошту в свете возможности досрочных выборов в португальский парламент.
Как сообщает Regnum со ссылкой на EFE, возможность отставки правительства Португалии и проведения досрочных выборов стали возможными из-за отсутствия поддержки бюджета страны.
По мнению Санчеса, эта ситуация несопоставима с ситуацией в Испании, где в парламенте существуют разногласия относительно проекта бюджета на 2022 год.
Санчес и Кошта председательствовали на 32-м двустороннем саммите в Трухильо, на котором был подписан ряд соглашений, в том числе договор, который позволит сотрудничать в проектах, финансируемых из европейских фондов.