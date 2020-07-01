Открыта граница Испании и Португалии

Испания и Португалия в среду открыли свою сухопутную границу, которая была закрыта из-за пандемии коронавируса с середины марта.
Как сообщает РИА Новости, в торжественной церемонии, которая проходит сначала на испанской территории, в крепости Бадахоса, а затем по другую сторону границы, в Элваш, участвуют король Испании Фелипе VI, испанский премьер Педро Санчес, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза, глава португальского кабинета Антониу Кошта.
Прослушав гимны двух стран в крепости Алькасаба, построенной арабами в IX веке, где сейчас находится музей, лидеры двух государств и правительств отправились в замок Элваш. Кадры транслировал телеканал 24 Horas.
"Эта встреча на высшем уровне подчеркивает тесное испано-португальское сотрудничество в области пограничного контроля… Обе страны придают огромное значение этому совместному акту", - заявили в правительстве Испании.
"Пандемия показала нам прошлое, к которому мы не хотели возвращаться: континент с закрытыми границами. Свобода передвижения укрепилась в духе европейских граждан как один из основных принципов европейской идеи", - написал в Twitter португальский премьер Антониу Кошта. "Это (открытие границы - ред.) встреча соседей, братьев и друзей. От этой общей границы зависит наше общее процветание и общее будущее в европейском проекте", - добавил он.
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