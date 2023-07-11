Последние новости Испании на русском языке
Министр по экологическим преобразованиям приехала на переговоры по климату на велосипеде. Но в сопровождении двух машин…
Министр по экологическим преобразованиям Испании Тереса Рибера приехала на велосипеде на европейскую встречу по проблемам окружающей среды, которая проходит в Вальядолиде.
Однако министр сразу подверглась жёсткой критике, так как её сопровождали две машины с охраной. Политические оппоненты поспешили заметить, что пока Тереса позировала на велосипеде для фотографов, сзади и спереди два автомобиля загрязняли воздух.