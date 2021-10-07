Министр финансов Галисии умер прямо на рабочем месте

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Советник по финансовым вопросам в правительстве Галисии (региональный министр финансов) Валериано Мартинес скончался в среду в Сантьяго прямо в своём рабочем кабинете.
Как сообщает информационное агентство Europa Press, чиновник умер от остановки сердца. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи оказалась бессильна.
Мартинесу было 60 лет. Свой пост он занял в 2015 году, сместив на нём Элену Муньос, которая решила баллотироваться на должность мэра Виго.