Миграционные потоки из Латинской Америки хлынут в Испанию

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Испания может стать новой целью для мигрантов, которых массово депортируют из США, передает информагентство EFE.
В Испании латиноамериканская диаспора многочисленна и сильна. Логично, что мигранты устремятся именно сюда, говорит представитель Федерации колумбийских ассоциаций в Мадриде Нельсон Рестрепо.
С ним согласен и его эквадорский коллега Владимир Паспуэль. Некоторые просто вернутся в Испанию, откуда уехали из-за кризиса 2008 года. У многих есть двойное гражданство.