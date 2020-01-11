МИД Испании возглавит экономист Гонсалес Лайя

Помощник генерального секретаря ООН и исполнительный директор Международного торгового центра Аранча Гонсалес Лайя станет министром иностранных дел в правительстве Педро Санчеса. Об этом говорится в сообщении правительства Испании.
Таким образом, новое правительство усиливает экономическую эффективность Министерства иностранных дел. У Гонсалес Лайи богатый опыт торговых переговоров на международном уровне, особенно со странами Персидского залива, средиземноморскими и балканскими государствами.Темы: Политика