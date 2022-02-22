МИД Испании: в ЕС не хотят, чтобы ситуация вокруг Украины переросла в войну

Государства - члены Евросоюза (ЕС) не хотят, чтобы ситуация вокруг Украины переросла в войну. Об этом заявил в понедельник глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Новости, которые поступили вечером из Москвы, продлили дискуссии [на заседании]", - отметил министр, имея в виду то, что Россия рассматривает возможность признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). "Мы поделились информацией, <...> мы сожалеем и отрицаем [такую возможность]", - сказал Альбарес. Его слова приводит агентство ТАСС.

По его версии, речь идет о кризисе, в "котором только Россия может провести деэскалацию". "Мы призвали к деэскалации, чтобы избежать войны, которой никто в ЕС не хочет", - заверил глава МИД Испании, добавив, что ЕС готов к тому, "чтобы ответить на любую агрессию со стороны России". "Войны можно избежать", - уточнил он.