Между Испанией и Мексикой опять пробежал холодок

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Правительство Испании отказалось отправлять представителя на инаугурацию нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум, потому что из списка гостей был вычеркнут король Фелипе.
Он традиционно присутствует на инаугурациях большинства глав государств Латинской Америки. Но в этот раз Фелипе не пригласили.
Отношения между двумя странами заметно испортились во время правления действующего президента Мексики Лопеса Обрадора, который требовал от Испании извинений за колониальную политику 500 лет назад.