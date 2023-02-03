Мэр испанской Чиривельи начал приходить к обычным горожанам на ужин

Он стал приходить в дома к местным жителям и ужинать вместе с ними. По словам градоначальника, за столом люди рассказывают ему о том, что их волнует, какие проблемы они испытывают, в какой помощи нуждаются.

Мэр соблюдает все приличия: он не заявляется в гости без приглашения. И никогда не приходит с пустыми руками, а обязательно приносит десерт.

Монтанер во всеуслышание заявил, что придет в гости к каждому, кто пригласит его. Его сразу засыпали приглашениями. Теперь приходится ходить. Между прочим, в Чиривелье проживают 30 тыс. человек.