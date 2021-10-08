Мадрид примет саммит лидеров НАТО

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Очередная встреча НАТО на уровне глав государств и правительств состоится 29-30 июня следующего года в Мадриде, ее участники примут новую стратегическую концепцию, рассмотрят вопросы укрепления альянса и последствия глобального изменения климата в сфере безопасности. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который огласил дату саммита после встречи с председателем правительства Испании Педро Санчесом.
"Я рад объявить, что очередной саммит НАТО пройдет в Мадриде 29-30 июня, - сказал он. Его слова приводит ТАСС.
"Когда лидеры НАТО встретятся в Мадриде, они примут несколько важных решений по нашей повестке "НАТО-2030", в том числе по усилению нашей устойчивости, укреплению киберобороны, нашего технологического превосходства, и рассмотрят последствия изменения климата для безопасности. Они также утвердят новую стратегическую концепцию НАТО, которая будет отражать изменившиеся условия безопасности, подтвердят приверженность ценностям НАТО и вновь подтвердят наше единство, гарантируя, что наш альянс готов к будущему", - сообщил Столтенберг.
Между тем он не упомянул, что, как ожидается, на грядущем саммите лидеры государств - членов альянса также примут решение о кандидатуре нового генсека. Столтенберг возглавляет НАТО с осени 2014 года, его контракт истекает в сентябре 2022 года. В Брюсселе циркулирует информация, согласно которой новым генсеком может быть избрана женщина, в числе возможных кандидатов различные источники называют, в частности, экс-президентов Литвы и Хорватии Далю Грибаускайте и Колинду Грабар-Китарович, однако официального подтверждения эти данные пока не получили.