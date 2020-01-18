Мадрид одобрил открытие каталонских представительств за рубежом

Каталонские власти с согласия МИД Испании собираются открыть свои представительства в Мексике, Аргентине и Тунисе.
Соответствующие указы об открытии представительств в пятницу были опубликованы в официальном журнале женералитета, после чего они считаются вступившими в силу, сообщает РИА Новости.
Как подтвердила на пресс-конференции официальный представитель испанского правительства, министр финансов Мария Хесус Монтеро, решение об открытии представительств было одобрено МИД Испании. По ее словам, на этот раз документы каталонских властей соответствуют испанскому законодательству, в частности, в них четко определено, что их деятельность будет ограничена коммерческими отношениями, и они "ни в коем случае не заменяют и не являются альтернативой испанским посольствам".
Ранее открытие представительств Каталонии за рубежом неоднократно становилось поводом для критики со стороны МИД Испании. Власти страны оспаривали соответствующие постановления женералитета в судах.Темы: Политика