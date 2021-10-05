Косово откажется от своей символики под давлением Испании

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В саммите ЕС-Западные Балканы, который состоится 6 октября в Словении, Косово будет участвовать не используя свою государственную символику, сообщает издание El Periódico.
Причиной подобного атипичного для Косово поведения станет участие в саммите премьер-министра Испании Педро Санчеса. Политик настоял на отсутствии государственных символов Косово на саммите, поскольку его страна не признает Косово.
5 октября в Любляне состоится саммит руководителей стран Европейского союза, который станет прологом к саммиту ЕС-Западные Балканы. В 2018 году Испания не стала участвовать в саммите ЕС-Западные Балканы из-за участия Косово.
Источник: Regum