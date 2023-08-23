Король Испании выдвинул кандидатуру лидера Народной партии на пост премьера

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Король Испании выдвинул кандидатуру лидера Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо на должность председателя правительства.
Фелипе принял это решение после консультаций с представителями партий, прошедших в парламент по результатам состоявшихся 23 июля выборов.
При первом голосовании в 350-местном парламенте Фейхоо необходимо заручиться поддержкой абсолютного большинства, то есть 176 членов. Если этого не произойдет, состоится второе голосование, по результатам которого будет достаточно поддержки простого большинства. Если избрание вновь не состоится, королю придется выдвинуть на этот пост нового кандидата.