Король Испании: ни одна страна не должна оставаться в изоляциии

Король Испании Фелипе призвал мировое сообщество отказаться от политики изоляции. Об этом он заявил на открытии встречи министров иностранных дел АСЕМ (Форум "Азия — Европа" — международная организация, объединяющая страны Восточной Азии и Европы) в Мадриде.
"Все люди во всех странах должны быть причастны и вовлечены, никто не должен оставаться в изоляции и думать, что может преуспеть, если будет оторван, если будет использовать внутренний подход для противостояния рискам и вызовам – таким как миграция, климатические изменения, преступность, финансовые потрясения", - заявил глава государства. Его слова приводит агентство РИА Новости.
"В контексте глобальных вызовов проблемы могут быть разрешены только на международном уровне. Именно для этого мы здесь, и это то, что мы должны продемонстрировать жителям Азии и Европы и остальному миру", - сказал король.Темы: Политика Король Фелипе