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Конгресс депутатов Испании одобрил вступление Швеции и Финляндии в НАТО, говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте нижней палаты парламента.
"Пленарное заседание, состоявшееся сегодня, в четверг, 15 сентября, приняло протокол Североатлантического договора о присоединении Королевства Швеция и Финляндской Республики", — говорится в документе.
За вступление двух государств в альянс выступило 290 парламентариев, 11 проголосовали против, еще 47 воздержались.