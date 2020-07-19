Каталония готовит иск к бывшему королю Испании Хуану Карлосу

Юридические органы Каталонии, в соответствии с распоряжением председателя каталонского правительства Кима Торры, рассмотрят возможность подачи судебного иска против бывшего главы Испании короля Хуана Карлоса в связи с подозрениями в возможной коррупции, сообщила пресс-служба президента женералитета.
"Президент женералитета Ким Торра в связи с появившимися в течение последних недель новостей о бывшем короле распорядился о рассмотрении подачи иска против Хуана Карлоса де Бурбона, Коринны Сайн-Витгенштейн-Сайн и всех тех, кто в той или иной форме участвовал, помогал, способствовал коррупционным действиям или покрывал данные действия, в которые, предположительно, были вовлечены бывший глава испанского государства и его окружение", - говорится в заявлении. Его цитирует РИА Новости.
Торра подчеркнул, что все равны перед законом и что "коррупция должна преследоваться в независимости от того, кто к ней причастен". Президент женералитета распорядился выяснить, имели ли место предполагаемые действия и установить виновных, которых необходимо привлечь к уголовной и гражданской ответственности. Согласно Торре, к гражданской ответственности должны быть привлечены непосредственно исполнители, а также "в дополнительном порядке Королевский дом, являющийся самостоятельным юридическим лицом".Темы: Политика Хуан Карлос I