Каддафи мог профинансировать в Испании кампанию, направленную против НАТО

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Бывший ливийский руководитель Муаммар Каддафи якобы мог профинансировать в Испании кампанию, направленную против НАТО, в преддверии референдума о нахождении королевства в альянсе в 1986 году. Об этом сообщила во вторник газета ABC со ссылкой личные архивные документы Эмилио Алонсо Манглано, который с 1981 по 1995 год являлся директором испанской разведки.
По версии издания, на которое ссылается ТАСС, правительство королевства было вынуждено провести референдум по вопросу членства в НАТО. Жители страны должны были утвердить предложение властей о том, чтобы Испания осталась в составе альянса, к которому она присоединилась в 1982 году. Как пишет газета, через три дня после объявления о проведении референдума министр обороны позвонил Манглано и заверил, что руководство Испании хочет, чтобы было проведено расследование "источников финансирования антинатовской кампании".
Отмечается, что полиция проинформировала Фелипе Гонсалеса, занимавшего тогда пост премьера, о полковнике армии, "который побывал в Париже и Ливии". "Здесь он посетил полковника Каддафи, от которого получил 400 млн [песет] на кампанию по финансированию против НАТО", - пишет газета.
По ее версии, за два дня до проведения референдума результат было сложно предсказать. В конечном счете 59,55% испанцев проголосовали за сохранение членства в НАТО.