Испанским чиновникам хотят повысить зарплату и сократить рабочую неделю

Правительство Испании выступает за повышение зарплаты государственных служащих, а также сокращение их рабочей недели. Об этом сообщил в среду телеканал La Sexta.

По его информации, кабмин предложит профсоюзам, представляющим интересы местных чиновников, повысить заработную плату на 3,5%. Также власти собираются включить в свою инициативу сокращение рабочей недели государственных служащих до 35 часов. В среду состоится встреча между представителями правительства и профсоюзов, в ходе которой может быть достигнута договоренность о повышении зарплаты, чтобы предусмотреть данный показатель в бюджете на будущий год.

Инициатива властей представлена на фоне высокой инфляции в Испании, которая в августе текущего года составила 10,5%. При этом рост цен (на 13,8%) на продукты питания и безалкогольные напитки достиг самого высокого с 1994 года показателя.

Источник: ТАСС