Испания выведет своих военных из Ирака

Испания намерена в конце июля вывести большую часть своего контингента из Ирака.
До начала эпидемии коронавируса на базе Бисмайя недалеко от Багдада были расквартированы 350 из 530 испанских военнослужащих, которые находятся в Ираке. В середине апреля генштаб минобороны Испании заявил, что из-за эпидемии из-за рубежа вернутся часть военных - из Ирака от 150 до 200, из Афганистана – 30 из 70, из Мали – 85 из 300.
В понедельник газета Pais со ссылкой на источники сообщила, что в конце июля Испания полностью выведет свой контингент с базы под Багдадом, поскольку "завершена задача, которой занимался центр международной коалиции в Бисмайе под испанским командованием: инструктирование крупных подразделений иракских армии и полиции". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на El Pais.Темы: Политика В мире