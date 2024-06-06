Испания присоединится к судебному иску ЮАР против Израиля

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Ранее ЮАР подала иск в Международный суд ООН, требуя признать, что действия израильских властей в секторе Газа — геноцид, поскольку они совершаются с намерением «уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».
И вот министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна решила «вступить в это дело».
Отвечая на вопрос, считает ли Мадрид происходящее в Газе геноцидом, глава МИД отметил: «Это работа суда, и Испания поддержит решение».
Отношения между Испанией и Израилем усугубились на фоне решения Мадрида признать Палестину как государство.