Испания приостановила экстрадицию экс-главы венесуэльской разведки

Национальная судебная коллегия Испании приостановила экстрадицию в США бывшего главы военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе юридической инстанции.

По ее информации, испанский суд принял это решение "после подачи апелляции [Карвахалем] в Европейский суд по правам человека, который сообщил об этой мере предосторожности".

Экс-глава военной разведки Венесуэлы дожидается экстрадиции из Испании в США. Он был задержан в апреле 2019 года в королевстве по запросу Соединенных Штатов по обвинению в торговле наркотиками. Сначала суд отказал в экстрадиции венесуэльца, в результате чего его отпустили из-под стражи. Решение было обжаловано, и тогда суд согласился выдать Карвахаля США. Позднее полиция Испании сообщила, что не может установить его местонахождение. В сентябре прошлого года года он был вновь задержан в королевстве.

В 2008 году Минфин США внес его в санкционный список за финансирование незаконного оборота наркотиков колумбийской повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Госдеп включил в 2001 году в список террористических организаций.

Карвахаль был соратником экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса (1954-2013). Он осудил правление действующего главы Боливарианской Республики Николаса Мадуро и затем признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента страны.

Источник: ТАСС