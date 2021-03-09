Испания получила шанс на экстрадицию Пучдемона

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Европарламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и еще двух каталонских политиков.
В МИД Испании расценили это решение как подтверждение того, что вопросы, связанные с Каталонией, должны решаться внутри Испании. По словам министра Аранчи Гонсалес Лайи, Европарламент лишил Пучдемона неприкосновенности, чтобы он мог предстать перед судом в Испании.
Напомним, против Пучдемона и его соратников в Испании возбуждены дела в связи с проведением референдума о независимости Каталонии, которое Мадрид считает незаконным. Теперь Испании будет легче добиваться экстрадиции Пучдемона.