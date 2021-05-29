Испания отказалась проводить  военные маневры с США в Африке

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Испания отказалась от участия в крупных военных маневрах African Lion 2021, которые организуют США, из-за статуса Западной Сахары.
По информации правительственных источников издания El Pais, учения пройдут с 7 по 18 июня в Марокко, Тунисе и Сенегале. Минобороны Испании отклонило приглашение для участия в маневрах Африканского командования ВС США (АФРИКОМ), аргументируя это корректировкой бюджета. В свою очередь, как уточняет газета, основная причина отказа заключается в том, что часть учений будет впервые проходить в Западной Сахаре. "Отправка туда испанских солдат узаконила бы марокканскую оккупацию бывшей колонии [пиренейского королевства]", - указывает El Pais.
Ожидается, что в маневрах, которые организует АФРИКОМ в сотрудничестве с Марокко, примут участие около 7,8 тыс. военных из девяти стран. ВС Испании ранее участвовали в этих учениях, которые направлены на улучшение взаимодействия западных и африканских солдат в борьбе против террористической угрозы. В этом году власти Испании также решили не направлять на African Lion 2021 наблюдателей, как сделали другие 20 государств.
Ситуация в Западной Сахаре остается предметом международного спора на протяжении нескольких десятилетий. Независимости региона добивается созданный в середине 1970-х Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул там вооруженную борьбу.
Источник: ТАСС