Испания готовит эвакуацию посольства из Афганистана

Последние новости Испании на русском языке
Испания в самое ближайшее время эвакуирует из Афганистана сотрудников своего посольства в Кабуле, других испанских граждан, остающихся в этой стране, а также афганских переводчиков, которые работали с испанцами, и членов их семей, сообщили РИА Новости источники в МИД.
В пятницу МИД Испании уже объявил о предстоящей эвакуации. То, что подготовка ведется "ускоренными темпами" РИА Новости подтвердили во внешнеполитическом ведомстве в воскресенье. "Мы не можем назвать сроков по причинам безопасности", - сказали источники. Там также заявили, что координируют действия с минобороны и с союзниками по ЕС и НАТО. Эвакуация состоится "как только позволят обстоятельства", заверили в МИД.
Всего в посольстве остаются около десяти человек – дипломаты и сотрудники службы безопасности. Также в стране находятся еще шесть граждан Испании. Ведется подготовка к эвакуации граждан Афганистана, в основном это переводчики, которые работали с испанским контингентом, а также члены их семей.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.