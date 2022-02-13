Испания готова эвакуировать своих дипломатов из Киева

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Власти Испании готовы эвакуировать персонал своего посольства в Киеве в случае необходимости, но пока не предпринимают данный шаг.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в МИД королевства. "Мы анализируем ситуацию в контакте с нашими партнерами и союзниками в ЕС и НАТО, - отметили в ведомстве. - У нас готов механизм по эвакуации, чтобы задействовать его в случае необходимости". "Многие другие страны, в том числе из ЕС и НАТО, решили пока ничего не менять", - добавили в министерстве.
Кроме того, МИД Испании порекомендовал своим гражданам, находящимся на территории Украины, покинуть её.