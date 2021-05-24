Испания договорилась с Марокко о быстрой депортации нелегалов

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МВД Испании достигло соглашения с властями Марокко об ускоренной депортации нелегалов, проникших на территорию Сеуты.
Эта договоренность позволит выдворять нелегалов, проникших в Сеуту с территории Марокко быстрее и большими группами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на El Pais.
Марокканские пограничники в свою очередь открывают проход на КПП с Сеутой каждые два часа и официально позволяют проходить лишь по 40-50 человек.
Между тем, с момента начала кризиса несколькими днями ранее испанским правоохранителям удалось отправить обратно более 5,6 тыс. человек из 8-9 тыс., которые смогли за последние дни проникнуть в Сеуту в надежде на получение убежища в странах ЕС.