Грозит ли испанцам мобилизация в случае вступления их страны в войну?

Мобилизация потребуется лишь в том случае, если профессиональных военных (мужчин и женщин) окажется недостаточно. А их в Испании насчитывается 120 тысяч. Дальше пойдут резервисты и добровольцы. Если и их не хватит, правительство поставит перед конгрессом вопрос о мобилизации, которая начнётся с молодых людей в возрасте от 19 до 25 лет. Их попросят заполнить анкету, где будут вопросы о состоянии здоровья, физической подготовки, навыках и пожеланиях. Их также спросят, готовы они отправиться на передовую, или предпочитают службу в тылу. Кроме того, они могут отказаться от участия в боевых действиях по «соображениям совести». Дальше — медосмотр, психологические тесты, проверка физподготовки, выдача обмундирования и отправка на фронт.