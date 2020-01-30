Глава Каталонии анонсировал внеочередные парламентские выборы

Глава правительства Каталонии Ким Торра объявил, что в регионе пройдут внеочередные парламентские выборы. Соответствующее заявление он сделал в среду, выступая перед журналистами.
Как отмечает ТАСС, решение Торры последовало после того, как парламент автономии согласился лишить его депутатского мандата в каталонской палате по распоряжению Центральной избирательной комиссии Испании. Это спровоцировало кризис в коалиционном правительстве автономии, в состав которого вошли представители группы "Вместе за Каталонию" и партии "Левые республиканцы Каталонии". "После того как будет одобрен бюджет в парламенте [региона], я объявлю дату выборов", - сказал Торра.
Он объяснил свое решение "нарушением единства" среди членов кабмина автономии. При этом лидер Каталонии подтвердил, что намерен встретиться 6 февраля с председателем правительства Испании Педро Санчесом.
19 декабря Высший суд региона постановил лишить Торру права занимать госдолжности в течение 18 месяцев из-за неповиновения решению ЦИК в преддверии выборов весной 2019 года. Вердикт регионального суда подлежит обжалованию в Верховном суде Испании, и глава кабмина Каталонии уже подтвердил, что подаст апелляцию.Темы: Политика