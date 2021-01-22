Глава Евросовета по телефону призвал Путина освободить Навального

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Президент России Владимир Путин и председатель Евросовета Шарль Мишель провели телефонные переговоры. Мишель заявил, что призвал освободить оппозиционера Алексея Навального. Стороны не уточняют, по чьей инициативе прошли переговоры.
«В своем сегодняшнем разговоре с президентом Путиным я подтвердил, ЕС един в своем осуждении ареста Алексея Навального и призывает к его немедленному освобождению»,— написал господин Мишель в Twitter. Его цитирует «Коммерсант» Также он призвал Россию «срочно приступить к полному и прозрачному расследованию покушения» на Навального.
В сообщении Кремля говорится, что «по просьбе Шарля Мишеля затрагивалась также ситуация вокруг А. Навального». «Обстоятельно обсуждено нынешнее положение дел в отношениях между Россией и ЕC с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес»,— сообщила пресс-служба Кремля. Стороны обсудили вопросы противодействия коронавирусу, а также возможности использования и совместного производства вакцин.