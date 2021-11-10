Глава автономного сообщества Мадрид рассказала о своих политических амбициях

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Глава правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо заверила, что она в политическом смысле «верна» лидеру Partido Popular (PP) Пабло Касадо.
Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на интервью Аюсо телепрограмме El Hormiguero, передает Regnum. При этом Аюсо заверила, что не прекратит борьбу за лидерство партии в Мадриде.
Аюсо в интервью упомянула о внутренней борьбе за контроль над мадридским отделением PP, а также выступила с посланием о единстве партии «в интересах Испании», чтобы снизить напряжение последних нескольких недель в связи с предстоящим проведением регионального съезда, на котором она будет представлена в качестве кандидата на пост главы.